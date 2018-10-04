Eskişehir'e de şehit ateşi düştü

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök de şehit düştü.

Bu sabah ülke, 7 şehit haberi ile sarsıldı. Aralarında Eskişehir'den Uzman Çavuş Neşet Gök'ün de bulunduğu acı haber, şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök'ün evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök'ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök'ün ev hanımı olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök'ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi.

Öte yandan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.