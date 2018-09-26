Eskişehir'e entegre elma bahçeleri kuruluyor

Firma yetkilisi halen 15 bin dekar olan elma bahçe tesisinin, uzun vadeli olarak 50 bin dekar alana çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Erkan Alkan, tesiste yaptığı açıklamada 2015 yılında ilk olarak yarı bodur olarak tesis edilen elma bahçelerinin yerine artık tam bodur elma bahçesi tesisleriyle devam edildiğini söyledi. Söz konusu elma bahçelerinden bu yıl 8 bin ton civarında elma elde edilmesinin beklendiğini söyledi. Alkan, söz konusu elma bahçelerinin organik ürün üretmek üzere kurulduğunu ve üretilen elmaların ağırlıklı olarak meyve suyu ve meyve pulbu olarak bebek mamalarında da kullanılacağının altını çizdi. Tüm elma bahçelerinde geçiş ürünlerinden sonra organik sertifikalı ürün üretileceğini dile getiren Erkan Alkan, ağırlıklı olarak yurt dışına satış yapılarak ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlanacağını ifade etti. Eskişehir'in artık elma yetiştiriciliğinde de önemli bir yere sahip olarak söz sahibi olacağını söyleyen Alkan, söz konusu firmaya bakanlık desteklemeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık olarak 2 milyar TL hibe destekleme verildiğini ve bundan sonra da üreticilerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.