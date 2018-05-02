Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 09:49

Eskişehir’e ilk yazlık cami yapılıyor

Eskişehir’de bir ilk olacak yazlık caminin yapılması için çalışmalar başladı.

Eskişehir’e ilk yazlık cami yapılıyor

02 Mayıs 2018 09:49


Sivrihisar’da bulunan Kılıç Mescidi, yıllar önce çıkan yangında yok oldu. 850 yıllık tarihten geriye sadece minare kalırken, çevresindeki meydanın düzenlenmesi için ilk adım atıldı. Sivrihisar Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar 3 aya kadar sonlanacakken, Başkan Yüzügüllü projenin detaylarını paylaştı. Yazın vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edecekleri alanın oluşturulacağını kaydeden Başkan Yüzügüllü, projenin Eskişehir’de bir ilk olduğunu söyledi.



"Yazın vatandaşlarımız o meydanda ibadetlerini yapabilecekler"


Sivrihisar’ın her zaman ilklere sahne olduğundan söz eden Başkan Yüzügüllü, "Görmüş olduğunuz tek minaremiz neredeyse 850 yıl kadar tarihi var. Önceden bir camisi de varmış. O dönemde çıkan bir yangında cami yanıyor ve minaresi kalıyor. Hatta bugünkü Ulu Cami’nin minberi de o Kılıç Mescidi dediğimiz camiden taşınıyor. Caminin tarafında kalan yere Yoğurt Pazarı diyorduk. Orada bir düzenlemeye gittik. Minaremizi koruma altına almanın yanında o bölgeyi de açık havada namaz kılınabilecek şekilde düzgün bir hale getiriyoruz. Bu da Eskişehir’de bir ilk olacak. Sivrihisar her yönüyle zaten ilklere sahne olan bir ilçe. Şu anda projeye başladık, nasip olursa 3 aylık bir süre zarfında tamamlayıp çıkmayı düşünüyoruz. Yazın vatandaşlarımız o meydanda ibadetlerini yapabilecekler inşallah" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç