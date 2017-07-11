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11 Temmuz 2017 16:22

Eskişehir’e sokulmak istenilen 1 kiloluk bonzai ile birlikte 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 1 kilo bonzaiyi şehre sokmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Eskişehir’e sokulmak istenilen 1 kiloluk bonzai ile birlikte 2 kişi yakalandı

11 Temmuz 2017 16:22


Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevli, Eskişehir’de meydana gelen uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölümlerin önlenebilmesi için uyuşturucu satıcılarına yönelik planlı çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar neticesinde dün bir araç ile E. I. (44) isimli şahsın İstanbul’dan Eskişehir’e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Bahse konu araçta bulunan N.I. (43) isimli şahsın üzerinden 1 kilo sentetik kannabinoid yani bonzai maddesi ele geçirildi. Böylece 1 içimlik olarak yaklaşık 2 bin 500 - 3 bin içici şahısa satılmak üzere hazır hale getirilecek olan 1 kilo bonzainin Eskişehir’de satılmasının ve kullanılmasının önüne geçildi.


Öte yandan biri bayan olmak üzere yakalanan 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.




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