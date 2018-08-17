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17 Ağustos 2018 16:20

Eskişehir’e uygun yağlık ayçiçeği çeşitleri tanıtıldı

Eskişehir İnönü ilçesi Oklubalı mahallesinde, yağlık ayçiçeği çeşitlerinin tanıtılması amacıyla tarla günü düzenlendi.

Eskişehir’e uygun yağlık ayçiçeği çeşitleri tanıtıldı

17 Ağustos 2018 16:20


Açılış konuşması İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal tarafından yapılan tarla gününe, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İnönü Belediye Başkan Vekili Ali Erol, OGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demir Kaya, Şube ve İlçe Müdürleri, İnönü Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu ve teknik personeller ile çok sayıda çiftçi katıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İnönü İlçesi Oklubalı mahallesinde 50 dekar alanda, toplam 9 çeşit yağlık ayçiçeği çeşitleri ekilerek demonstrasyon yapıldığını belirtti. Alkan, yapılan bu demonstrasyon çalışmasındaki asıl amacın şehirin iklim şartlarında yetişen en uygun yağlık ayçiçeği çeşitlerini belirleyerek, çiftçilere karşılaştırmalı olarak gösterebilmek olduğunu vurguladı. Bu sayede çiftçilerin birim alandan elde ettikleri verim ile birlikte gelirlerinin de artacağını ifade etti. Demonstrasyon yapılan 50 dekar alanın ÇATAK Projesi kapsamında desteklendiğini ve damlama sulama sistemi kurularak sulama yapıldığını sözlerine ekleyen İl Müdürü Alkan, bu sayede suyun daha etkin kullanıldığını ve çok daha az sulamayla daha fazla ve homojen yapıda ürün elde edildiğini belirtti. Yapılan demonstrasyon çalışmasında emeği geçen tüm personele teşekkür eden Alkan, “Tarla Günü çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Daha sonra Teknisyen Rüstem Metin tarafından demonstrasyon tarlasında ekimi yapılan 9 adet yağlık ayçiçeği çeşidi hakkında, tarla başında ayrıntılı bilgi verildi.


Tarla gününe katılan Ziraat Odası Başkanı ve çiftçiler, bölgeye uygun yağlık ayçiçeği çeşitlerini yerinde ve karşılaştırmalı olarak görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.




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