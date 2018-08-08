Eskişehir’i Letonya’da temsil etti

Letonya’nın Ventspils kentinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Euro Cup Avrasya Internatiolan saç ve bahar festivaline Türkiye’den 5 isim onur konuğu olarak davet aldı. Türkiye ekibinde yer alan ESKUBER Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Gitgör’e başarılarından dolayı teşekkür eden oda Başkanı Fethi Özkara, "Arkadaşımız bu ekipte yer alarak Eskişehir’i ve meslektaşlarımızı başarı ile temsil etmiştir. Avrupa’daki üstün başarılarından dolayı kutlar, mesleğinde ve sanatında başarılar dilerim” dedi.

Özkara tarafından Gitgör’e plaket takdim edildi.