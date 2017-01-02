Eskişehir’i soğuk bir hafta bekliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, hafta boyunca etkili olacak soğuk havanın, bölge genelinde don ve buzlanma hadiselerini meydana getirebileceğini söyledi.

Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, dün gece ve bu sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi gözlemlendiğini söyledi. Neredeyse öğle saatlerine kadar, kar yağışı şeklinde buz kristalleri denilen yağışların göründüğünü aktaran Tarınç, “Yüksek basınç, nem ve yoğun sisin neden olduğu, atmosferden düşmeyen bu şekildeki yağışların, salı ve çarşamba günü de devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.



Don ve buzlanma ulaşımı etkileyebilir

Tarınç, hafta boyunca etkili olacak olan soğuk hava dalgasının, don ve buzlanma hadiselerini beraberinde getirebileceğine dikkat çekerek, “Önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklentimiz yok. Kuvvetli buzlanma don ve sisin meydana getirebileceği olumsuzluklar ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililer ile vatandaşları uyarıyoruz. Çünkü gece ve gündüz sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrediyor” ifadelerini kullandı.



Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında

Eskişehir merkezde bugün hava sıcaklığının sıfırın altında olduğunu söyleyen Tarınç, “Bu gecenin en düşük hava sıcaklığı da yine sıfırın altında 10 derece olarak bekliyoruz. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ile 6 derece arasında altında seyrediyor. Perşembe ve cuma günü, Güneyli rüzgarların da etkisiyle hava sıcaklıkları artarak, mevsim normalleri civarına çıkacak. Günün en yüksek sıcaklığını perşembe günü 4, cuma günü de 5 derece olarak bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Perşembe günü yeni bir yağışlı sistem gelecek

“Perşembe günü, Akdeniz kökenli rüzgarlarla yeni bir yağışlı sistem, bizim bölgemizi de etkisi altına alacak” diyen Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yeni gelen yağışlı sistem, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde bölge genelinde etkili olacak. Cuma günü yine bu karla karışık yağmur, bölge genelinde tekrardan etkili olacak.”