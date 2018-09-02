Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşu

Törene; Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Dr. Arslan Kabukçuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, vali yardımcıları, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kanlıpınar Şehitliği´nde gerçekleştirilen tören ilk olarak şehitlik anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından tören saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehitler için dua edilmesinden sonra şehitlik defterini imzalandı. Şehitlik defterine yazılanları okuyan Vali Vekili Varol, "Aziz şehitlerimiz, milletimizin birliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna, göğsünü siper eden siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi arz etmek için bir kez daha huzurunuza geldik. Sizler, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalanması, huzurlu bir toplumda kardeşçe yaşayabilmemiz uğruna hayatlarınızı feda ettiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakârlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvî ve emsalsizdir. Yazdığınız eşsiz kahramanlık destanıyla birlik ve beraberliğimize kasteden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede; sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz. Anadolu’daki bin yıllık varoluşumuzun mirasçıları olarak; sizlerden aldığımız ilham ve vatan sevgisiyle, milletçe farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birlik ve beraberliğimizin sağladığı güçle; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Aziz kanlarınızla sulayarak vatan yaptığınız bu topraklarda; sevgi ve huzurun devamı için çalışacak, bu toprakları adeta alın terlerimizle yeniden sulayarak bereketlendirecek, ülkemizi zenginleştirecek ve Türk milletini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra heyet, şehit mezarlarını ziyaret ederek, kırmızı karanfil bıraktı.