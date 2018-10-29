Eskişehir'in en yüksek tepesine dev Türk bayrağı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılı münasebetiyle farklı bir etkinliğe imza atıldı. İl Başkanlığınca, şehrin merkeze yakın hakim tepelerinden biri olan Şahin Tepesi için 55 metrekarelik dev Türk bayrağı hazırlandı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki direğe asılan dev bayrak, görenleri kendisine hayran bıraktı. 7'den 70'e herkesin takip ettiği programda, bazı vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla dev Türk bayrağının fotoğraf ve görüntüsünü çekti.

“Eskişehir'in en büyük bayrağını, en yüksek tepesine çekeceğiz”

Programda konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, millet olarak büyük zafere ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyetimiz 95'inci yılında Eskişehir'in en büyük bayrağını, en yüksek tepesine çekme merasimine hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Cumhuriyetin 95'inci yılını kutladığımız bu güzel günde millet olarak büyük bir zafere ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün, dünden itibaren başlayan törenlerle Hasan Polatkan Bulvarı'nda da yine cumhuriyetimizin 95'inci yılını kardeşlerimizle, gençlerimizle, valimiz ve protokolle sabah saat 10.00'dan itibaren kutladık. Gördük ki 95 yıla rağmen cumhuriyete ilişkin özlem, tutku, aşk her geçen gün fazlasıyla artarak devam ediyor. Milli mücadelemizin bir sonucu olan Cumhuriyet, farklı dil, inanç ve kültürlere mensup kişilerin bir arada kardeşçe yaşamalarını sağlamış ve bizi birbirimize sağlam, sarsılmaz bağlarla bağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Hedeflediğimiz 2023 vizyonuna geçmişten aldığımız güçle kararlı adımlarla yürüyeceğiz”

Başkan Çalışkan, hedeflenen 2023 hedefine geçmişten alınan güçle kararlı adımlar atılacağını söyleyerek, “Cumhuriyetimiz 95'inci yılında tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan ilkemiz etrafında birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşliğimizin giderek güçlendiği Türkiye vizyonuyla aydınlık geleceğe birlikte yürüyoruz. Türk milleti olarak yeniden dirilişimizin destanı, kahraman askerlerimizle fedakârca bağımsızlık mücadelesini veren aziz milletimizin sayesinde yazdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının sarsılmaz vatan sevgisi ve verdikleri istiklal, istikbal mücadelesi sayesinde Türkiye Cumhuriyeti taçlanarak geleceğe umutla bakmaktadır. Hedeflediğimiz 2023 vizyonuna geçmişten aldığımız güçle ortak bir geleceğe kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Cumhuriyetin kazanımları şüphesiz ki toplumumuzun vazgeçilmez unsurlarıdır. Bizler aynı ideallere sahip aynı mirasın azimli neferleri olarak yeni Türkiye yolunda yeni nesillerimiz için yeni aydınlık ufuklara muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda durmadan çalışacağız. Cumhuriyet Bayramınızı bu vesileyle tekrar tekrar kutluyorum. Cumhuriyet Bayramımızın ve yaklaşık 30 metreye çekeceğimiz 54 metrekare bayrağımızın şehrimize, milletimize, huzur evi sakinimize ve tüm hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Cumhuriyet Bayramınızı tekrar tekrar kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşma sonrası İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde 55 metrekarelik dev Türk bayrağı göndere çekildi.

Programa AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Kaynarca, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, il ve ilçe kadın kolları başkanları, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.