Eskişehir'in geleceğine ESO'dan önemli yatırım

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Eskişehir'in kent kimliğine benzeri olmayan bir değer kazandırmak için çalışmalara başladı.

Mülkiyeti ESO'da olan ve Adalar'da bulunan süpermarket yerine iş ve yaşamın bir arada olduğu ama teknoloji ile yenilik üretenlerin de çalışmalar yapacağı bir merkez inşa edilecek. Merkezin en önemli özelliği ise hizmet ve üretim sektörleri bu sayede kaynaştıracak. Dünyadaki benzer örneklerden yola çıkarak proje hazırlayan ESO, inşa edilecek merkezle bölgedeki ticaretin yoğunluk ile niteliğinin gelişmesine de katkı sunacak. Diğer yandan duvarlarla çevrili içe dönük bir yapı olarak değil kullanıcısına açık bir kent mekânı olarak hizmet verecek olan bina bünyesinde önemli unsurları da bulunduracak.

Tüm gelir inovasyon,tasarım ve eğitime gidecek

Eskişehir'de sanayi ve kenti yakınlaştırmak düşüncesi ile şekillendirilen merkezin dikkat çeken bir diğer unsuru ise teknoloji üretenlere hizmet edecek bir altyapıda kurgulanıyor. İçerisinde bulunan ofisler, öğrencilerin ve kuluçka, startup firmalarının kullanabileceği, başka şehirlerden tasarımcıların gelip çalışabileceği alt yapısıyla Eskişehir sanayisine destek sunabilecek. Şu anki kira geliri aylık 65 bin lira olan binanın yeniden inşası ile merkez bugünkü değerlerle aylık 400 ile 500 bin arası kira geliri sağlayacak ve bu gelir bahsi geçen çalışmalara ama özellikle ESO'nun mesleki eğitim projelerine harcanacak.

Çok katmanlı bir yapı

Zeminin altındaki iki katı 150-170 araçlık otopark olarak planlanan binanın girişinde süpermarket, üzerinde ise zincir ve yerel işletmelerin olduğu yeme-içme bölümleri düşünülüyor. Bunların üzerinde ise 2 kat teknoloji üretenler için ofisler haline getirilecek. Binanın son katlarında otel, restoran, spa, spor salonu, kuaför gibi unsurlar bulunacak. Buradaki imkanlardan sanayiciler ve iş insanları indirimli olarak faydalanabilecek. Binanın son katı ise botanik bahçesi olarak değerlendirilecek.

"Daha çok genç girişimci olacak"

Projenin Eskişehir'e bir dinamizm kazandıracağını ondan da öte gençleri girişimciliğe teşvik edeceğini açıklayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “İnteraktif bir alan planladık. Sıradan 4 duvarla çevrili bir yer olamayacak burası. Gençlerle, tasarımcılarla, yenilik üretenlerle, iş insanlarımızla ve Eskişehirlilerle nefes alan bir kültür bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacak. Gençler organize sanayi bölgesine veya uzak yerlere gitmek istemiyor. Onlar şehir merkezinde, her türlü imkâna sahip alanlarda esnek çalışma saatleri içerisinde çalışmak istiyor. Bu yüzden yenilik ve tasarım üreten gençlerimizi kazanmak istiyoruz. Çünkü bu yatırımlar geleceğimiz olan teknolojik üretimin en önemli katkıları olacak” ifadelerini kullandı.

Merkezin geçici isminin ESO Plaza olarak düşünüldüğünü dile getiren Kesikbaş, önemli endüstriyel tasarım firmalarının Eskişehir'e davet edeceklerini vurgulayarak, “Eskişehir'de yetirince kullanamadığımız insan kaynağı var. Şehrimizde zeki bir insan alt yapımızda mevcut. Neredeyse 100 bine yakın öğrencimiz var. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere yakınız. İşte tüm bu bileşenleri bu yeni merkez ile sağlayacağız. Projeyi de 4 yıl içerisinde bitireceğiz” şeklinde konuştu.