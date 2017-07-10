Eskişehir’in yeni oyun havası ’Tatar kızı’

’Yaktı beni Eskişehir ayazı’ isimli parça, ’Tatar kızı’ adıyla da dillerde yer etmeye başladı. Sözlerini Eskişehirli Şair Caner Şahin’in yazdığı parçanın klip çekimleri ise başladı. Yönetmenliğini Levent Yalçın’ın üstlendiği klip, Eskişehir’in öne çıkan mekanlarında çekilmeye devam edilecek. Eskişehir’e özgü parçaları çoğaltmak istediğini söyleyen sanatçı Cenk Gündoğmuş, "Eskişehir’e özgü parçaları çoğaltmak istiyorum. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum. Bizim çocukluğumuzun geçtiği yerleri, Eskişehir’e özgü bir çok şeyi bu parçada görebileceksiniz. Destek olundukça bu parçalar daha hızlı ve sayıca çok olarak çoğalacaktır. Belediyelerin, valiliğin ve diğer kurumların böyle Eskişehir’e yazılmış şarkıya desteklerinin olmasını isterim" dedi.