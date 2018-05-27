Eskişehirli firmadan Almanya ile önemli iş birliği

Almanya’da hizmet veren FGS Reisen adlı tur operatörünün Türkiye temsilciliğini alan firma, Türkiye’den Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine tur paketleri hazırlayacak. Yurt dışına açılma kararı alan seyahat acentası ayrıca Avrupa’dan da Türkiye’ye turlar organize ederek tarihi ve turistik yerleri yabancı turistlere gezdirerek ülke tanıtımına katkı sunacak. Protokol, 222 Turizm Seyahat Acentası yurt dışı turlar danışmanı Ragıp Ferda Aydınalp ve ve FGS Reisen’in sahibi Şemseddin Yıkılmaz tarafından imzalandı.

İlk kafile Kasım ayında

Yapılan anlaşmaya göre de Almanya’dan ilk turist kafilesi Kasım ayında Türkiye’ye gelecek. Kafilenin dahil olacağı programın İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Bursa şehirlerini kapsayacağı, daha farklı kentlerin eklenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Türkiye’den Almanya’ya ise ilk grup Ekim sonunda Büyük Almanya turu başlığında gidecek.