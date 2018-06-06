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06 Haziran 2018 15:38

Eskişehirli iş adamı, Emirdağ’a 12 derslikli okul yaptırdı

Eskişehirli iş adamı Hasan Çekiç’in, rahmetli babası Mustafa Çekiç hayrına ve anısına Afyon’un Emirdağ ilçesinde yaptırdığı 12 derslikli okul hizmete açıldı.

Eskişehirli iş adamı, Emirdağ’a 12 derslikli okul yaptırdı

06 Haziran 2018 15:38


Mustafa Çekiç Ortaokulu açılışına Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emirdağ Kaymakamı, Hüseyin Sayın, daire amirleri, iş adamı Çekiç ve yakınları ve davetliler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından ardından konuşan iş adamı Hasan Çekiç, "Rahmetli babamız Mustafa Çekiç adına Emirdağ’a 360 öğrenci kapasiteli, 12 derslik, 2 laboratuvar ve bir basketbol sahası bulunan okul yaptırarak vefa borcumuzu bir damlayla da olsa ödemeye çalıştık. Emirdağ’ının yetenekli ve çalışkan çocukları, böyle bir eğitim yuvasında, eğitim göreceğinden mutluluk duymaktayız’’ dedi.


Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz günün anlam ve önemi ile ilgili birer konuşma yaptılar. Akabinde, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emirdağ Kaymakamı Hüseyin Sayın ve Eskişehirli iş adamı Hasan Çekiç tarafından ’Mustafa Çekiç Ortaokulu’ törenle hizmete açıldı. Program sonuna doğru, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; iş adamı Hasan Çekiç’e, Emirdağ’ına yaptığı hizmetten dolayı plaket taktim etti. Çekiç de Bakan Eroğlu’na ormanda çam ağacını temsil eden mermerden yapılmış hediye taktim etti.




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