Eskişehirli iş adamı Oğuz Sever’den gönül dostlarına iftar yemeği

İftar yemeğine; eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek’in yanı sıra birçok siyasetçi, iş adamları ve davetliler katıldı.

Katılımcılar; akşam ezanın okunması ile iftarlarını samimi bir ortam içerisinde açtılar. İftar sonrası Kur’an-ı Kerim okudu ve ardından yemek duası ve tüm şehitler için dualar yapıldı.

Eskişehirli iş adamı Oğuz Sever, iftar sonrası yaptığı konuşmasında, ’’Birlik, beraberlik ve sevgi içinde gönül dostlarımla iftar yemeğinde buluştuk ve gönül dostlarımla birlikte yola çıktık ve birlikte yola devam ediyoruz. Geçmişi geride bırakıyoruz ve ileriye bakıyoruz. Gönül dostlarımızla birlikte çok güzel işer başaracağız ve birlikte hareket edeceğiz. Şehitlerimizi Allah’tan rahmet eylesin, gazilerimize Allah uzun ömür versin. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin’’ diye ifade etti.

Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek ise, ’’İftar yemeğinde gönül dostlarımızla birlikte bulunmaktan ve birlikte iftar açmaktan mutluluklar duydum’’ diye ifade etti.