Eskişehirli öğrencilerden ‘Robotik Kodlama Sergisi’

‘Robotik Kodlama Sergisi’ isimli etkinlik, Espark Alışveriş Merkezinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’in de katılımıyla açıldı. Sergi açılışında toplu bir şekilde kurdele kesimi de yapıldı. Lise ve ortaokul öğrencilerinin yaptığı teknolojik ürünler, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Öğrenciler, stantlarını ziyaret eden protokol üyeleri ve teknoloji meraklılarına tasarladıkları cihazları tanıtarak, bilgiler verdiler.

"Eskişehir gerçekten kabına sığmıyor"

Düzenlenen ’Robotik Kodlama Sergisi’ ile ilgili görüşlerini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Hakikaten artık liselerimiz birbiriyle yarışıyor. Burada Avrupa birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü var. Yani dünya sıralamasına girenler var. Ben şunu söylüyorum; artık Eskişehir gerçekten kabına sığmıyor. Eğitimi ile öğrencisi ile gençleri ile inşallah hak ettiği yerlerde olacak. Türkiye hak ettiği yerlerde olacak. Ben inanıyorum ki Türkiye’nin artık genç kuşaktan büyük beklentileri var. Bu genç kuşağın, Türkiye’nin dünyadaki sıralamasına çok büyük ve önemli rolü olacak. İnşallah onların yolları, bahtları açık olsun. Ben özellikle 17 okulun başta öğretmenlerine, müdürlerine, idarecilerine bu fırsatı verdikleri için öğrencilere destek oldukları için teşekkür ederim. Genç kardeşlerimizin yolları, bahtları açık olsun. Hepsi birbirinden pırıl pırıl, birbirinden zeki, birbirinden düzgün kardeşlerimiz. İnşallah biz de bu ülkenin milletvekili olarak onlara az da olsa bir faydamız olur ki inşallah çok olacak" şeklinde konuştu.

Sergi, Espark Alışveriş Merkezi -1’inci katta, bu akşam saat 22:00’ye kadar ziyaret edilebilecek.