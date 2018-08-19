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19 Ağustos 2018 15:10

Eskişehirli şair Faruk Uğur şiir kitaplarını tanıttı

Eskişehirli şair Faruk Uğur, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı’nda açtığı stantta yazdığı ve derlediği şiir kitaplarını sergileyerek halkın beğenisine sundu.

Eskişehirli şair Faruk Uğur şiir kitaplarını tanıttı

19 Ağustos 2018 15:10


Eskişehirli şair Faruk Uğur şiir kitapları ile ilgili sergide açtığı stantta konuştu. Meslek seçimini lise yıllarındaki şiir sevgisinin etkilediğinden bahseden Uğur, "Yazdığım ve derlediğim ‘Yolcu’, ’Yol’, ’Yarın’ isimli şiir kitaplarımı ve ’Bence’ adlı güzel sözlerden oluşan kitabımı, Hanımeli Sokağında sergileyerek halkın beğenisine sundum. Hanımeli Sokağına gelen ve sergiyi gezen Eskişehir halkı, şiir kitaplarımı inceleyerek beğendiler. Ortaokul ve lise yıllarımdaki şiir sevgisi, benim meslek seçimimi etkiledi. Şiire yakın olabilmek için edebiyat dalını seçtim. Türkçe öğretmeni oldum ve şimdi emekliyim. Şiir ruhtur, ruhun duyguya bürünüşü, sözcükle görünüşüdür. Şiir, şairin ruhudur" dedi.




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