Eskişehirli şair Faruk Uğur'un ‘'İnsan Kalabilmek'' adlı yeni kitabı yayınlandı.

Yayınlanan yeni kitabı ile ilgili açıklamada bulunan Şair Uğur, yeni kitabının muhtevasının, ‘Özlü Sözleri' içeren özdeyişlerden oluştuğunu söyledi. Uğur, "Kitabım, insanlık tarihine yön veren yüzlerce devlet adamı, bilim adamı, filozof ve sanatçıların önemli sözlerini kapsamaktadır. Bu kitabımın derlenmesi, yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın sonucudur. Kitabım, 270 sayfadır ve kitabımda bin 800 özdeyiş bulunmaktadır. Böylesi önemli sözlerden oluşan kitabımı, okurlarımla buluşturmanın sevinç ve heyecanını yaşamaktayım. Eskişehir edebiyatına eser kazandırdım. Önümüzdeki aylarda nasip olursa, çeşitli konuları kapsayan üç tane daha kitabım yayınlanacaktır'' dedi.