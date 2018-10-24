Eskişehirli şairin yeni şiir kitabı yayınlandı

Eskişehirli Şair Ramazan Terzioğlu'nun “Şiirlerde Yaşıyorum” isimli yeni şiir kitabı yayınlandı.

Daha önceden de yayınlanmış kitapları bulunan Şair Terzioğlu'nun yeni kitabı da beğeni topladı. Şiirlerin toplumun geleceğine ve yaşamına yön verdiğini belirten Terzioğlu, yeni yayınlanan şiir kitabı ile ilgili "Yeni yayınlanan şiir kitabım 105 sayfadan ibaret. Kitabın içinde 102 şiirim bulunmaktadır ve kitabımdaki şiirlerin tamamı bana aittir. Yeni yazdığım şiirleri, dördüncü şiir kitabımda topladım. Şiir kitaplarım, Eskişehir'in kültür ve edebiyatına eserler kazandırdı. Kitabımdaki şiirler; duyguların dili, yüreklerin sesidir. Şiirlerim, insanın içindeki düşünce, ateş ve aydınlığı anlatmaktadır. Şiirlerim, hayatın ta kendisi olduğunu ifade etmektedir. Şiirlerim, kalplerden gönüllere giden bir yol olduğunu, kitabımda vurguluyor" dedi.