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04 Temmuz 2017 13:03

Eskişehirli şairler ve ozanlar Nasreddin Hoca’yı fıkralarla, şiirlerle ve türkülerle andılar

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’e üye şairler ve ozanlar, Nasrettin Hoca’yı dernek binasında şiirler okuyarak, fıkraları anlatarak ve türküler söyleyerek andılar.

Eskişehirli şairler ve ozanlar Nasreddin Hoca’yı fıkralarla, şiirlerle ve türkülerle andılar

04 Temmuz 2017 13:03


EŞYODER Başkanı şair Ertuğrul Şakar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nasreddin Hoca’nın değeri yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay ögelerinin inceliğiyle ölçülür. Nasreddin Hoca, Türk milletinin yükünü hafifletecek, her bir evde beklenecek misafirdir. Onun kartviziti, kahkahadır. Nasreddin Hoca her kesim halkın, köylünün, kentlinin, yoksulun çelişkilerini, düşüncelerini ve eleştirilerini dile getirir. Bu nedenle şairlerimiz Nasreddin Hoca ile ilgili şiirlerini okudular, fıkralarını anlattılar. Ozanlarımızdan Tahsin Genç, Hasan Bakırcı ve Arif Çayır Nasreddin Hoca’nın fıkralarını besteleyerek sazları eşliğinde türkülerle dile getirdiler. Nasreddin Hocamızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun’’ diye ifade etti.




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