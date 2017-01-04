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04 Ocak 2017 12:25

Eskişehirli şairler ve ozanlar yeni yılı şiir ve türkülerle kutladı

Eskişehirli şairler ve ozanlar yeni yılı şiir ve türkülerle kutladı

04 Ocak 2017 12:25

Eskişehir Şairler, Yazarlar ve Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyesi şair ve ozanlar, yeni yılı kendi yazdıkları şiir ve şarkıları söyleyerek kutladı.
Dernek binasındaki etkinliğe katılan sanatçılar, kendi yazdıkları şiirleri okuyarak ve besteledikleri türküleri sazları ile birlikte söyleyerek kutladılar. Üyeler, yeni yılın tüm şair ve ozanlara uğur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundular.
EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "Yeni yıl 2017 yılı Eskişehir’imize hayır ve uğur getireceğine inanıyoruz ve ümit ediyoruz. Şairlerimiz yeni yıl için kendileri şiirler yazdılar ve arkadaşlarına okudular. Emirdağ’dan Eskişehir’e gelip şiir ve türkü etkinliğine katılan Aşık Şemşettin Kubat ve Ozan Arif Çayır yeni yıl için derledikleri türküleri sazları eşliğinde söylediler. EŞYODER’e üye şair, ozan ve aşıklarımızla yeni yılı, dernek binamızda şiir ve saz şöleni etkinliğinde kutladık” dedi.



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