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23 Mayıs 2018 14:05

Eskişehirli sanatçı Ömer Ulutaş, ‘’Gent’in Yolu’’ festivalinde sahne aldı

Belçika Gent Coyendaspark’ta düzenlenen ‘’Gent’in Yolu’’ festivalinde sahne alan Eskişehirli sanatçı Ömer Ulutaş, hem gurbetçi hemşehrilerini hem de diğer ülkelerden gelen vatandaşları eğlendirdi.

Eskişehirli sanatçı Ömer Ulutaş, ‘’Gent’in Yolu’’ festivalinde sahne aldı

23 Mayıs 2018 14:05


Park alanında 12 ayrı ülkeden gelen temsilciler açmış oldukları çadırlarda kendi ülkelerine özgü yiyecek içecek yöresel kıyafet ve aksesuarları sergileyip satışa sundular. Ömer Ulutaş’ın 1 buçuk saat sahne aldığı müzik programında türküler ve oyun havalarınla gurbetçi hemşehrilerini eğlendirdi. Ömer Ulutaş, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir yöresel saz ve ses sanatçılığımı ulusal olarak temsil etmek beni çok mutlu ediyor. Belçika ile hemşehrilemizle gönül köprüsü kurarak bu manada elçilik yapmaya ilerki zamanlara devam edeceğim. Düğün programları ve vermiş olduğum müzik konserlerim hemşehrilerim tarafından beğeniyle karşılanıyor. Festivalde değişik ülkelerin insanlarıyla tanıştık, müzik kültürümüzü onlara dinlettik eğlendiler Çiftetelli, kaval havası, Emirdağ havası ile oynayarak eğlendirdik. Gent belediyesi ile 2016 yılında yapmış olduğum kontratta 2 konserimi yerine getirerek tamamlamış oldum" dedi ve müzik hayatındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.




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