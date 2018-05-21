Eskişehirli şehit ve gaziler için ‘Cennet Taburu’ fotoğraf sergisi

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon önünde düzenlenen etkinlikte, Eskişehirli gazi ve şehitlere ait yaklaşık 100 fotoğraf sergilendi. Fotoğraf sergisine MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ve şehit ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehitlik mertebesinin ulviyetine erişmek, her faniye nasip olacak bir paye değildir"

Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, şehitlik ve gazilik makamına erişmenin her insana nasip olmayacağını vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Onlar, Yüce Allah’ın bizlere armağan ettiği kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de buyurduğu gibi, Allah katında da rızıklandırılmaktadırlar. Şehitlik mertebesinin ulviyetine erişmek, her faniye nasip olacak bir paye değildir. Bu rütbeye ancak Allah’ın çok sevdiği kulları erişebilirler. İşte o yiğitler ki, Allah’ın davasını yere düşürmemek için can verip bayraklaştılar. Bir yanda Türk’ün varlığına düşman zihniyetler, bir yanda Türk’ün bayrağının ilelebet sancaktarlığını yapanlar. Gerektiğinde hiç düşünmeden kanını toprağa akıtan kahraman ceddimizin vatan yaptığı mukaddes Anadolu’yu bölmek isteyen vatan hainlerinin tuzaklarına, oyunlarına, saldırılarına karşı mücadeleye en önde atılan kahramanlarımızdır.”

Fotoğraf sergisini ilgiyle inceleyen vatandaşlar, düzenlenen etkinlik sebebiyle emeği geçenlere teşekkür ettiler.