NATO’nun Norveç’te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tutuma tepkiler sürüyor. Eskişehir’in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak mahallesinde bulunan bulunan NATO sokakta bir araya gelen vatandaşlar, sokak isminin derhal değiştirilmesini istedi. Vatandaşlar, NATO sokak isminin üzerine ‘Ata Sokak’ yazısını yapıştırdı.

"Bu olay NATO’nun Türkiye’ye dönük ilk düşmanlığı değildir"

Burada toplanan grup adına bir açıklama yapan Türkiye Gençlik Birliği İl Başkan Yardımcısı Kamile Bataray, NATO’nun bu hatasının ilk olmadığını ve affedilemeyeceğini söyledi. Bataray, “Norveç’te yapılan NATO tatbikatında düşman hedefine kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mevcut Cumhurbaşkanımız yerleştirilmiştir. Bu olay NATO’nun Türkiye’ye dönük ilk düşmanlığı değildir. NATO ismiyle bildiğimiz Atlantik Askeri İttifakı’nın amacı Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen yeni dünyayı boğmaktır. İşte bu yüzden NATO tatbikatında düşman olarak gösterilmemiz bizi şaşırtmamıştır. Norveç’te yaşanan olay bir ilk değildir. Bir askeri ittifak olarak NATO defalarca Türkiye düşmanı hareketlerde bulunmuştur. 2 Ekim 1992’de kararlılık gösterisi isimli NATO tatbikatında Saratoga isimli ABM savaş uçağı Muavenet isimli savaş gemimizi sözde yanlışlıkla vurmuş, gemi komutanımız dahil 5 askerimizi şehit emiştir. 2006 Eylülünde Roma’daki NATO Savunma Koleji’nde brifing veren bir Amerikalı albay, perdeye bölünmüş Türkiye haritası yansıttı. Subaylarımız toplantıyı terk etti. NATO konuyu yine bir özür ile geçiştirdi. 1952 yılında üyesi olduğumuz NATO, Türkiye’ye yönelik tehditler karşısında Türkiye’yi korumak bir yana her zaman tehdidin kendisi olmuştur. Ülkemiz 65 yıldır ABD ve NATO kaynaklı tehditlerle savaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

"NATO isminin verildiği tüm sokak ve caddelerin isimleri değiştirilmelidir"

FETÖ’yü ve elebaşı Fethullah Gülen’i kurcalayınca da NATO ile karşı karşıya kalınacağını dile getiren Bataray, Türkiye’deki tüm Nato sokak isimlerinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Norveç’de yaşanan rezilliğin bu ülkeyi yönetenleri uyandırması gerekmektedir. Atatürk’ü düşman ilan enden NATO Türkiye’nin müttefiki olamaz. NATO genel sekreterinin bireysel hata açıklaması ve özrü kimseyi kandırmamalıdır. Atatürkümüzü ve Cumhurbaşkanımızı yanlışlıkla düşman ilan ettiklerine inanmamızı bekliyorlar. Bu Türk milletinin aklı ile alay etmektir. Konu sahte bir özür ile geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Türkiye derhal NATO’dan çıkmalıdır. NATO isminin verildiği tüm sokak ve caddelerin isimleri değiştirilmelidir. Şuan bulunduğumuz bu sokağın adı da resmi olarak NATO sokaktır. Ancak bu andan itibaren adını ’Ata’ sokak olarak değiştiriyoruz. Hemen buradan ayrılınca dilekçelerimiz ile gerekli yerlere başvuracağız ve resmi adının derhal ATA sokak olarak değiştirilmesini talep edeceğiz.”

Açıklamanın ardından vatandaşlar, bir süre daha ABD ve NATO aleyhinde sloganlar atarak dağıldı.