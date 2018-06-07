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07 Haziran 2018 16:18

Eskişehirli yıldız kızlar Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

Mahmudiye Ortaokulu Dart Yıldız Kız Takımı, Antalya’da düzenlenen Yıldız Kızlar Dart Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Eskişehirli yıldız kızlar Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

07 Haziran 2018 16:18


Daha önce Ankara’da düzenlenen müsabakalarda Eskişehir’i temsil eden Mahmudiye Ortaokulu Dart Yıldız Kız takımı, gösterdiği performansla başarı elde etti. Bölge takımları arasından sıyrılarak Yıldız Kızlar Dart Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Mahmudiye Ortaokulu ekibi, şampiyona için Antalya’ya gitti. Okul Müdür Yardımcısı Seval Erdoğan, antrenör Seher İsmail ve 5 öğrenci ile katıldıkları Türkiye şampiyonasında Yıldız Kız Takımı, 5 karşılaşmada 4 galibiyet aldı. 20 takım arasından ikinci olarak şampiyonayı tamamlayan yıldız kızlar büyük bir başarıya imza attı.


Sonraki yıllarda da Eskişehir’e daha büyük başarılar getirmek istediklerini dile getiren öğrenciler, milli sporcu olmak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.




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