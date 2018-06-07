Eskişehirli yıldız kızlar Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

Daha önce Ankara’da düzenlenen müsabakalarda Eskişehir’i temsil eden Mahmudiye Ortaokulu Dart Yıldız Kız takımı, gösterdiği performansla başarı elde etti. Bölge takımları arasından sıyrılarak Yıldız Kızlar Dart Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Mahmudiye Ortaokulu ekibi, şampiyona için Antalya’ya gitti. Okul Müdür Yardımcısı Seval Erdoğan, antrenör Seher İsmail ve 5 öğrenci ile katıldıkları Türkiye şampiyonasında Yıldız Kız Takımı, 5 karşılaşmada 4 galibiyet aldı. 20 takım arasından ikinci olarak şampiyonayı tamamlayan yıldız kızlar büyük bir başarıya imza attı.

Sonraki yıllarda da Eskişehir’e daha büyük başarılar getirmek istediklerini dile getiren öğrenciler, milli sporcu olmak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.