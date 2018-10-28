Eskişehirliler Cumhuriyet için koştu

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özellikle genç yaştaki vatandaşların yoğun katılım gösterdiği 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından organize edilen ‘Cumhuriyete Koş' isimli etkinliğe özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Sporcular, Tepebaşı Belediye Binası önünden Behiç Erkin Spor Kompleksi'ne kadar Cumhuriyet için ter döktü. 3.5 kilometrelik etabın başlangıcını ise Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dr. Ahmet Ataç yaptı.

Koşu öncesi bir açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Ataç, “İlk yapıldığı için belki biraz daha kalabalık olabilirdi. Diliyorum, bundan sonraki yıllarda yapacağımız koşulara daha çok insanımız katılacak. Ama bugün çok önemli bir gün. Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili böyle bir koşuyu düzenledik. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk spora ve sporcuya çok önem veren bir liderdi. Biz de onun bu yönüyle sizlere ulaşmak istedik. Sağlıklı nesillerin yetişmesi bizleri çok ilgilendiriyor. Sizlerin sağlık içinde, eğitim içinde birlikte büyümeniz, gelişmeniz çok önemli. Atatürk, biliyorsunuz sizler için 19 Mayıs'ı bağışlamıştı. Bundan dolayı da onun değerini çok iyi bilmemiz gerekir. Sporcu olanın en önemli yönü sportmenliğidir. Birbirinizi incitmeden, düşürmeden koşuyu tamamlamanız, hiçbir sakatlığın çıkmaması çok önemli. Ben size sağlıklar içinde bir yarış diliyorum. Bu yarışın birincisi, ikincisi, üçüncüsü önemli değil. Bu yarışa katılanlar önemli. Sportmenlik çok önemli. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

Başlangıç düdüğünün ardından sporcular parkuru tamamlamak için ter döktü.