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29 Temmuz 2018 11:30

Eskişehirliler Kanlıkavak’ta nefes alıyor

Eskişehir’in Osmangazi ve Kırmızıtoprak Mahalleleri içinde yer alan Kanlıkavak ve Raif Özgür Parkı, Avrupa’da yer alan parklarla yarışıyor.

Eskişehirliler Kanlıkavak’ta nefes alıyor

29 Temmuz 2018 11:30


Odunpazarı’nda bol yeşili ve akarsuyu bir arada barındıran Kanlıkavak Parkı olarak bilinen iki parkı Porsuk Nehri ayırıyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşların tercih ettiği Kanlıkavak ve Raif Özgür Parkı, akşam ve hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Özellikle yaz ve bahar aylarında Eskişehirlilerin akınına uğrayan Kanlıkavak Parkı, Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bulunuyor. 10 bin metrekare alana sahip olan Kanlıkavak Parkı’nda biri engelli çocuklar için olmak üzere iki çocuk oyun alanı bulunuyor. Kanlıkavak Parkı’nda doğa içerisinde spor yapmayı seven vatandaşlar için fitness alanı da var. Odunpazarı Belediyesi tarafından süs havuzu, oturma birimleri ve yürüyüş yolları da yapılarak yenilenen park, Eskişehir’in adeta gözdesi haline geldi.


Eskişehir’in yeşil denilince akla gelen yerlerden biri de Osmangazi Mahallesi’nde bulunan 14 bin metrekare alana sahip Raif Özgür Parkı. Kanlıkavak Parkı’nın tam karşısında bulunan Raif Özgür Parkı’nda Odunpazarı Belediyesi tarafından 2016 yılında ıslah çalışması yapıldı. İki çocuk oyun alanı, oturma birimleri ve yürüyüş yollarının bulunduğu Raif Özgür Parkı’nda ayrıca yeşilin içinde vatandaşların dinlenip çaylarını içebilecekleri bir kafeterya da bulunuyor.




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