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22 Temmuz 2018 16:12

Eskişehirlilerin ’çay’ keyfi

Kültür turları kapsamında Eskişehir’den Karadeniz Bölgesine giden yerli turistler, çay toplayarak ürünün tarladan sofraya kadar olan aşamalarına tanıklık etti.

Eskişehirlilerin ’çay’ keyfi

22 Temmuz 2018 16:12


222 Turizm Seyahat Acentası tarafından düzenlenen Eskişehir çıkışlı turlara ilgi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Karadeniz Bölgesine giden Eskişehirliler, yörenin tarihi ve turistik değerleri anlatıldı. Vatandaşlar, turistik mekanların yanı sıra yöreye özgü tatları da yerinde tanıma imkanı buldu. Tur kapsamında bölgeyi gezen vatandaşlar, tarlalarda çay toplarken fabrikaya giriş sürecine kadar olan aşamaları gördü. Eskişehirliler, Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan çayın imalatı hakkında bilgiler alırken hasatlardan da tatma imkanı da buldu. Bölgenin doğal güzelliklerine tanıklık eden vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



Karadeniz’e ilgi her geçen gün artıyor


Turlar hakkında bilgi veren 222 Turizm Seyahat Acentası Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, Karadeniz’e olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Her hafta kesin çıkışlı turlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Fatih Çetin, mavi ile yeşilin buluştuğu Karadeniz yöresine ait ürünleri yerinde tanıma fırsatı yakaladıklarını ve misafirlerinin bu durumu son derece hoş karşıladıklarını aktardı. Doğu Karadeniz’i baştan sona karış karış gezen vatandaşlar, turdan çok memnun kaldıklarını ve daha sonra tekrar gelmek istediklerini dile getirdi.




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