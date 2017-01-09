Eskişehirlilerin tramvay çilesine DP’den çözüm önerileri

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Avukat Nazım Dölekçekiç, kentin en büyük sorununun ulaşım olduğunu, özellikle tramvaylarda yaşanan yoğunluğa, çileye bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, çeşitli önerilerde bulundu.

Dölekçekiç, sayılarının az olması sebebi ile tramvaylarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Trafik sorunları içinde yer alan tramvayların kalabalıklığından, içindeki yolcuların adeta balık istifi şeklinde gitmesinden kurtulmak gerektiğini anlatan Nazım Dölekçekiç, "Bunun nedeni bence tramvay sayısı az olması ve tramvayların götürdüğü semtlerin iyi planlamamasıdır. Mesela SSK tramvayı sürekli dolu vaziyette, balık istifi vaziyette gidiyor ve bütün tramvaylar da Köprübaşı’ndan geçiyor. Birbirlerini duraklarda bekliyorlar. Birisi durağa girdiği zaman diğer arkasındaki ikinci veya hatta üçüncü tramvay bile bekliyor. Bu kalabalıktan ileri geliyor” dedi.



"Okul ve iş geliş gidiş saatlerinde seferler arttırılmalı"

Vatandaşların işe ve okula gidiş geliş saatlerinde tramvay sayısının arttırılması gerektiğini belirten Dölekçekiç, “SSK’dan sonra Çamlıca’ya veya Batıkent’e giden tramvaylar boş gidip boş geliyorlar. Ama SSK’dan birden yolcu biniyor, ta otogara kadar yüklü bir vaziyette gidiyor. Şehrin tramvay hatları uzatılırken bunun planlaması iyi yapılmalıydı. Örneğin, 71 Evler, Emek tarafından gelen tramvaylar okul saatlerinde ve iş saatlerinde sabah gidiş akşam dönüş saatlerinde yine çok fazla bir yüklenme oluyor yolcu sayısı bakımından. Onların saatlerinin de değiştirilmesinde ya da o pik saatlerde daha fazla tramvay konulmasının yararı olacağı düşüncesindeyim. Bir de trafik sorunu olarak da tramvayın bir kaç yerde önemli kavşaklarda havai bir hat kurularak ya da yer altına alınarak araç trafiğiyle kesişmesinin önüne geçilmesi gerekir. Bir de proje de olup ta adından bahsediliyor da bir türlü gerçekleştirilmiyor. Kuzey Çevre Yolu ile Güney Çevre Yolu. Eğer bu da yapılırsa şehir içi trafiğinin kısmen de rahatlayacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Gün geçtikçe bu sorunu çözmek mümkün olmayacak"

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Avukat Nazım Dölekçekiç, sorunun gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Eğer bunlar yapılmazsa işimiz Eskişehir hemşehrileri olarak çok zor. Bir zaman gelecek ki çözmek pek mümkün olmayacak. Biz ancak problemi biliyoruz. Çözüm yollarını gösterebiliyoruz. Tramvayın önemli kavşaklarda havai hat veya yer altına alınması olabilir. Tramvay seferlerinin ve tramvay sayılarının arttırılması olabilir. Planlama yapılırken uzatılan hatların iyi planlanması gerekir. Bütün tramvay seferlerinin Köprübaşı’ndan geçmesi trafiğe çok fazla sekte vuruyor. Bunlar düzeltilirse trafiğin rahatlayacağı inancındayım.”