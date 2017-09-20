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20 Eylül 2017 14:06

Eskişehirspor, 24 Erzincaspor maçına hazır

Eskişehirspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü turunda karşılaşacağı 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor, 24 Erzincaspor maçına hazır

20 Eylül 2017 14:06


Sabah saatlerinde gerçekleşen antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı Şimşekler, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. 24 Erzincanspor maçı kadrosunda yer alan oyuncular, ısınma, 5’e 2 pas çalışması, el topu ve reaksiyon sürati gerçekleştirirken, Gazişehir Gaziantepspor kadrosundaki bulunan futbolcular ısınma, 5’e 2 pas çalışması, dar alan ve çift kale oyun ile antrenmanı tamamladılar.


Eskişehirspor saat 17.30’da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na Erzincan’a geçmek üzere tesislerden hareket edecek. Kafilede Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Semih Şentürk, Ekrem Kılıçarslan, Bilal Aziz Özer, Andaç Güleryüz, Enes Can Akgün, Talha Erdoğan, Felix Michel, Mehmet Özcan, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Öner, Furgan Polat, Gökhan Siverek, M.Serdar Yazıcı, Fıratcan Üzüm ve Mevlüt Çelik yer aldı.




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