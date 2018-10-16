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Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Lig'in 9'uncu haftasında Altınordu A.Ş. deplasmanına gidecek olan Eskişehirspor, hazırlıklarını Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) gerçekleşen antrenman ile sürdürdü.


Fuat Çapa yönetimindeki antrenman, yaklaşık 70 dakika sürdü. Submaksimal Yoyo 1 testi, sprint testi ve fonksiyonel kuvvet çalışması ile antrenman son buldu. Es Es, çalışmalarına akşam saatlerinde Vali Hanefi Demirkol tesislerinde yapılan antrenman ile devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon ve pas çalışması ile son buldu.


Diğer yandan sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdari, Utku Kızılkaya ve Ferhat Kiraz antrenmanda yer almazken, Furgan Polat fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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