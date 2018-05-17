Eskişehirspor camiasını üzen ölüm

Eskişehirspor’un geçmiş yönetimlerinde görev alan kongre üyesi Sıtkı Öztürk (55), Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile birlikte İstanbul’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gitmişti. İstanbul’da rahatsızlanan Öztürk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bugün bir mesaj yayınlayan Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, "Kulüp Başkanımız Halil Ünal ile birlikte, İstanbul’da Eskişehirsporumuz için çalışmalarımızı sürdürürken, sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Sıtkı Öztürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine, Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.