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Eskişehirspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Spor Toto 1.

Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nnde gerçekleşen ter antrenmanı ile çalışmaları tamamladı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa yönetiminde yaklaşık 65 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon, 5'e2 top kapma ile devam antrenman kanat organizasyonu ile son buldu.


Denizlispor ile Eskişehirspor arasında oynanacak mücadele yarın saat 20.00 başlayacak.

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