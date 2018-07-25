Eskişehirspor forvete takviye yapacak

Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Başkan Halil Ünal, iki önemli forvet oyuncusu alacaklarının sinyalini verdi.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde eski kulüp başkanlarından Nebi Hatipoğlu ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Hatipoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal, transferde temkinli davrandıklarını belirtti. Başkan Ünal, “Bilindiği üzere Eskişehirspor takımı birlik ve beraberlik içinde o süper denen lige çıkmaya çalışıyor. Bu sebeple de iyi bir kadro hazırlıyor. İnşallah bu sene de layık olduğumuz o süper denen lige çıkacağız. Bundan da şüphemiz yok. Transferlerimizi geç yapıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Aramıza katılacak oyuncular var. Bir aksilik olmazsa yarın kaleci arkadaşımız Günay da yarın sabah aramıza katılacak. Forvet konusunda da çok ince eleyip sık dokuyoruz. Oraya iki tane çok önemli golcü almak istiyoruz. Bunlar kafamızda ismen oluştu ama kamuoyu ile paylaşmak istemiyoruz. Hatta kimseyle paylaşmıyorum. Biri yerli biri yabancı oyuncu olmasına özen gösteriyoruz. Ama çok dara düşersek de iki yabancı da olabilir” dedi.

"Billboard reklamlarını Eskişehirspor’a tahsis etmelidir"

Eskişehispor Kulübü’nün eski Başkanı Nebi Hatipoğlu ise billboard reklamlarının Eskişehirspor’a tahsis edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi billboard reklamlarını vererek bizim bir şekilde toparlanmamız için kaynak sağladılar. Aynı şekilde bu sene de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden, Yılmaz hocamızdan aynı şeyi bekliyoruz. Nasıl Tepebaşı ve Odunpazarı billboardları Eskişehirspor’a tahsis ettiyse Eskişehir Büyükşehir Büyükşehir’de billboard reklamlarını Eskişehirspor’a tahsis etmelidir. Eskişehirspor, Eskişehir’in en önemli markasıdır, Eskişehirspor, Eskişehir’in en büyük değeridir. Bu değere sahip çıkmak zorundadır. Bize de çok büyük görevler düşüyor. Eskişehir’de para kazanan tüm şirketlerin Eskişehirspor’a destek vermesi lazım" ifadelerini kullandı.