Eskişehirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Lig’de sezonun ilk maçı olan Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.

PTT 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla yaz boyunca hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor’da hazırlık çalışmalarının son düzlüğüne girildi. Pazar günü deplasmanda oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenman ile başladı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma çalışmaları ve düz koşular ile başlayıp taktik çalışmaları ile sona erdi. Antrenmanda oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti.