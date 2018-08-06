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06 Ağustos 2018 18:31

Eskişehirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, PTT 1.

Eskişehirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

06 Ağustos 2018 18:31

Lig’de sezonun ilk maçı olan Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.


PTT 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla yaz boyunca hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor’da hazırlık çalışmalarının son düzlüğüne girildi. Pazar günü deplasmanda oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenman ile başladı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma çalışmaları ve düz koşular ile başlayıp taktik çalışmaları ile sona erdi. Antrenmanda oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti.




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