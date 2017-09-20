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20 Eylül 2017 12:20

Eskişehirspor ile 24 Erzincanspor ilk kez karşılaşacak

Türkiye Kupası 3.

Eskişehirspor ile 24 Erzincanspor ilk kez karşılaşacak

20 Eylül 2017 12:20

Tur’da karşı karşıya gelecek olan Eskişehirspor ile 24 Erzincanspor, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.


Bu sezon kendi liglerinde sıkıntılı günler geçiren iki takımın mücadelesine sahne olacak Eskişehirspor ile 24 Erzincanspor maçında her iki taraf birbirlerine ilk kez rakip olacak. 6 bin kişilik Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanacak mücadele, yarın 13.00’da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Murat Özcan çalacak. TFF 1. Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı şimşekler, 5 hafta sonunda 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Erzincan temsilcisi de mücadele ettiği 3. Lig 2. Grup da 3. haftayı 1 puanla 17’nci sırada tamamladı.




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