Eskişehirspor iznin ardından topbaşı yaptı

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 70 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyun ile çalışmalar son buldu. Sportif sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun ve Melih Ağa antrenmanda yer almazken, Kaan Gül takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Öte yandan, Eskişehirspor çalışmalarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam edecek.