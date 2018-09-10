İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor iznin ardından topbaşı yaptı

Eskişehirspor, 1 günlük iznin ardından Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti.


Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 70 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyun ile çalışmalar son buldu. Sportif sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun ve Melih Ağa antrenmanda yer almazken, Kaan Gül takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Öte yandan, Eskişehirspor çalışmalarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.