Eskişehirspor kayyuma doğru gidiyor

Bu tarihte yapılacak kongrede de aday çıkmaması durumunda Kırmızı Şimşekler kayyum ile tanışacak.

Es-Es 52. yaşını büyük sıkıntılarla yaşayarak geçiriyor. Köklü kulüp sıkıntılardan dolayı 52. yaşını kutlayamadı. 2015-2016 sezonunda Süper Lig’e veda eden Eskişehirspor, geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig’de geçirmek zorunda kaldı. Başkanlık koltuğu ile birlikte kulübün büyün bir borç yükünü de Mesut Hoşcan’dan devralan Halil Ünal, zor şartlar altında yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı başarmıştı. Kadroda, Erkan Zengin, Semih Şentürk, Uğur İnceman gibi isimlerin yer almasına rağmen, sezon ortasında gönderilen Teknik Direktör Alpay Özalan’ın yerine gelen Mustafa Denizli, 6 hafta boyunca galibiyet yüzü görememişti. Daha sonra takım toplansa bile, şampiyonluk parolası zora girmişti. Sezon sonunda ise Eskişehirspor Play-off maçlarına çıkmaya başladı. Giresunspor’u eleyen Es-Es, Göztepe’ye finalde penaltılar sonucu boyun eğerek, Süper Lig hayalini ertelemişti. Bunun üzerine beklediği desteği göremeyen Başkan Halil Ünal, kulübü Olağanüstü Seçimli Kongreye götürdü. Yaptığı basın toplantısında aday olmayacağını açıklayan Başkan Ünal’ın koltuğuna ise henüz bir talipli çıkmadı. Başkan adayının çıkmaması nedeniyle sürekli ertelenen kongrelerin sonuncusu bugün düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede sonuç bir kez daha değişmedi. Başkanlığa herhangi bir adayın çıkmaması üzerine kongre 13 Temmuza ertelendi. Bu tarihte yapılacak kongrede de aday çıkmaması durumunda, 2 yıllık çınar kayyum ile tanışmış olacak. Gece boyunca Eskişehirspor Tesisleri’nde nöbet tutan taraftarın ise bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

"Bu şehirden 15 tane delikanlı bekliyoruz dedik"

Kongrede konuşan Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter, 15 tane delikanlıyı beklediklerini kaydetti. Begiter, "Bütün istediğimiz Eskişehirspor’un o güzelliklere kavuşmasıydı. Geçen toplantıdan bugüne kadar geçen 4 günlük süre içerisinde başta ben ve diğer üyelerim yoğun bir çalışmayla bir şeyleri bir yerlere getirmeye çalıştık. Arkadaşlarımız evvela işin muhasebe tarafını hallettiler. Kayyuma kalmadan tekrar toplantı hakkını elde ettik. Ben de bu arada şehrin dinamikleriyle görüşmelerimi yaptım. Bu görüşmelerde Eskişehirspor’a herkesin sıcak baktığını, bir art niyetlerinin olmadığını tespit ettik. Ama bu sıcak bakma, herkesin ’Varız, ederiz’ demesi, işin esas dönüm noktasına gelindiğinde maalesef çok gerekli cevapları alamadık. Biz bu kongrenin çağrısını mahkeme kararıyla yaptık. Mahkeme kararında, ’Kayyuma devredilmesini gerektirecek oluşumlar oluşmadığı için’ diye bir tabi var. Eğer biz bunu da ertelersek, bu oluşum oluşmuş oluyor. Allah korusun, böyle bir şeye muhatap olmamak için, yaptığımız temaslar sonucunda bir süreye daha ihtiyacımız olmuş oluyor. Bu toplantıyı yapmanın gerektiğini düşünüyorum. Bizim ne demek istediğimizi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çağrılar da yaptık. Bu şehirden 15 tane delikanlı bekliyoruz dedik. O delikanlıları halen bekliyoruz" dedi.

Ardından divan kuruluna sunulan kongrenin ertelenmesi önerisi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Eskişehirspor’un 13 Temmuz’da yapılacak olan kongresinde başkan adayının çıkmaması, Anadolu Efsanesini kayyum yönetimi ile tanıştıracak.