Eskişehirspor ligdeki ikinci galibiyetini aldı

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Maddi olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, ligin 10'uncu haftasında kendi evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-kırmızılı ekip, Furgan Polat'ın ayağından bulduğu gol ile 1-0 galip gelerek ligdeki ikinci 3 puanını aldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim adımıza çok güzel bir sonuç oldu. Son haftalarda almış olduğumuz mağlubiyetlerden sonra her geçen gün puan farkının çoğalması açıkçası bizi üzüyordu. Bugün galip gelerek en azından önümüzde olan takımlarla puan farkını daha aza indirerek ilk devre hedeflediğimiz 13-14 puanı yakalayıp ondan sonra ikinci devreye iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Oyun olarak gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son 3-4 haftaya nazaran daha iyiyiz. Çünkü biliyorsunuz lige iyi başladık ve sonra her anlamda bir düşüş yaşadık. Ama bu gayet normal çünkü bu ligde tecrübesi olan oyuncumuz yok diyecek kadar az. Ligin ilk haftalarında hem fiziksel anlamda, hem de mental anlamda yüzde yüz vererek oynamak zorundalar. Bunun vermiş olduğu yorgunluk ta sonraki haftalara yansıdı. Karşınızdaki takımlarda biraz daha tecrübeli olduğu zaman bunu çok iyi değerlendirdi. Bundan sonraki süreçlerde ilk haftalardaki olduğu gibi sahada coşkulu oynayan bir Eskişehirspor olmak zorunda. Çünkü biz ancak bu şekilde sonuca gidebiliriz. Belki daha önce geçebilirdik ama değerlendiremedik. Defansımız da gayet başarılıydı. Topun bizde kalması adına iyiydik, ama daha iyi olmamız gerekiyor. Sürekli aynı tempoda oynamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Bunu da 90 dakikaya yaymak gerçekten zor. Son pasları daha iyi değerlendirebilseydik daha çok pozisyona girerdik bu da bir gerçek. Bugün biraz daha farklı dizilişle oynadık. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar iç sahada oynadığımızda onların katkısıyla fark oluşturabiliyoruz. Onların enerjisi oyuncularımıza çok iyi yansıyor” dedi. Eskişehir spor bu böylece 5 hafta sonra galibiyetle tanışmış oldu.