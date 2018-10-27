Eskişehirspor, mali durumu düzeltmenin yollarını arıyor

İcra Kurulu üyesi Harun Adıgüzel, “Görüşmeler devam ediyor. 6-7 tane hayata geçebilecek projelerimiz var. Biz bir ateş yaktık. Ocağı tüttürmek istiyoruz, sönmesini istemiyoruz” dedi.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen basın toplantısına Eskişehirspor İcra Kurulu Üyeleri Harun Adıgüzel, Kaan Ay, Murat Diri ve Mehmet Şimşek'in yanı sıra Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da katıldı.

İcra Kurulu üyeleri adına konuşan Harun Adıgüzel, Eskişehirspor'u yaşatabilmek için ellerinden gelen her türlü maddi ve manevi çalışmayı yapacaklarını dile getirerek, “Bütün Eskişehir ve Türkiye kamuoyuna şunu açıklamak istiyoruz. Taraftar, yönetim, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, hocamız, hepimiz bir araya geldik ve bir platform oluşturduk. İcra kurulumuz ve onunla beraber çalışacak bir platformumuz olacak. Eskişehirsporumuzun yaşayabilmesi için, kapanmaması için elimizden gelen her türlü gayreti maddi ve manevi olarak yapacağız. Amaç şu; Eskişehirspor yok olmasın. Şehrin üzerindeki ölü toprağını kaldırıp tekrar şehri canlandırabilmek ve harekete geçirebilmek istiyoruz. İlk yarı sonuna kadar takımı hiçbir şeye muhtaç etmeden, birlikte yapacağımız maddi ve manevi katkılarla ilk yarının sonuna kadar birlikte götürmeyi amaçlıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce, açık ve şeffaf olacağız. Topladığımız imkanlarımızı hesap verilebilir hale getireceğiz. Denetlenebilir olmasını sağlayacağız. Makbuzsuz hiçbir şekilde para alınmayacak. Yardım alınmayacak. Resmi olacak” şeklinde konuştu.

“5 milyon lira gibi bir paraya ihtiyacımız var”

“Çok sıkı denetim olacak. Kontrol mekanizmaları oluşacak” ifadelerini kullanan Adıgüzel, “Tasarruf tedbirlerini alacağız. Fazla giderlerimizi, ihtiyacımızın dışında olan giderlerimizi keseceğiz. Günümüzde en önemli şeyin maliyetleri düşürmek olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede çalışacağız. Bu takımın aylık 1 milyon lira gideri var. Bunun içinde; futbolculara ödenen aylıklar, çalışanlarımıza ödediğimiz aylıklar, sigorta, vergi, deplasmana gittiğimiz zaman harcananlar veya içeride oynadığımız zaman oluşan harcamalarımız ile birlikte toplam 1 milyon liraya kadar bir giderimiz var. Hesaplara bir baktık. 2 milyon 760 bin lira borcumuz var. Bunlar, tedarikçilere borçlarımız. Sebze almışız, meyve almışız, su almışız. Gider olarak almışız ve bunlar henüz ödenmemiş. Devre arasına kadar 2 ay da olduğuna göre demek ki bizim 5 milyon lira gibi bir paraya ihtiyacımız var. Borçlar derken, cari borçlarımız. Bizim futbol ailesiyle olan borçlarla bir ilgimiz yok. İcra Kurulunun böyle bir görevi yok. Onu başkanımız ve kendi ekibi, lisansların açılması ile ilgili, futbol ailesine olan borçlarla ilgili kısmı onlar üstlendi. Biz yalnızca bu kulübün yaşayabilmesi için çalışıyoruz” dedi.

“15 günde bir hesap vereceğiz”

Eskişehirspor'u ayakta tutabilmek için iş bölümleri yaptıklarını vurgulayan Adıgüzel, “Biz bu işleri şöyle yapacağız. Kendi aramızda bir iş bölümü yaptık. Dedik ki; kulübü yeniden değerlendirmemiz lazım. ‘Tasarruflar yapabilir miyiz?', ‘Çalışanlarımızı nasıl organize ederiz?', ‘Nasıl daha çok verim alabiliriz?' Bu işle ilgili olarak Kaan ve Mehmet kardeşimizi görevlendirdik. Onlar bir çalışma yapıyorlar şuanda. Harcama, en önemli şey. Parayı buluruz ama bunu nasıl harcayacağız? Bunu harcamak da bir sanat yani. Doğru yerde, doğru zamanda harcamamız lazım. Onun için de Kaan kardeşimiz, Murat kardeşimiz ve Fuat Hocamızdan oluşan 3 kişilik bir komisyon kurduk. Onların dedikleri yere kaynakları harcayacağız. 15 günde bir hesap vereceğiz. 100 bin lira toplandıysa 15 günde bir karşınıza çıkarak bu 100 bin liranın nasıl harcandığını izah edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“6-7 tane şuan hemen hayata geçebilecek projelerimiz var”

Eskişehirspor'u ayağa kaldırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini ve Eskişehirspor'u seven herkesten destek beklediklerini dile getiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

“Yeni projelerimiz var. Bunların bazılarını söylemek istiyorum ama bazılarını da söylememiz gerekiyor. Henüz bitmediği için. Görüşmeler devam ediyor. 6-7 tane şu an hemen hayata geçebilecek projelerimiz var. Biz bir ateş yaktık. Ocağı tüttürmek istiyoruz, sönmesini istemiyoruz. Biz Eskişehirliyiz. Eskişehirspor'u seviyoruz. Bu arma için varlığımızı mali ve manevi olarak bu yola koymuşuz. Ama bunu organize bir şekilde yaparak ocağın sönmesini engellemek istiyoruz. Eskişehir ile birlikte, Türkiye ile birlikte hatta yurt dışındaki hemşehrilerimiz ile bunu yapmak istiyoruz.”

Çapa: “Bu işin artık şakası da kalmadı”

Basın toplantısının sonunda kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Fuat Çapa da Eskişehirspor'un içinde bulunduğu sıkıntıların, Eskişehir halkının istemesi halinde çözülebileceğini dile getirerek, “Buraya gelirken de hep şunu söylemiştik; ‘Burada ben tek misyon olarak değil çift misyon olarak buradayım. Teknik adam olarak aynı zamanda da bu kulübün sevdalısı olarak göreve başlıyorum' diye söylemiştim. Bugüne kadar da bunu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Sosyal medya üzerinden özellikle çok fazla mesaj vermeye çalıştım. 31 Ağustos'a kadar bunu çok fazlasıyla yaptım. Ama maalesef yeterince hareketliliği getiremedik. Son 2 haftadır da bilerek biraz uzak kaldım. Bence bazen susmak da mesaj vermektir. Çünkü bir şeyler söyledik kimse bir şey almadı. Belki susarak bir şeyler veririm dedim. Ama ben inanıyorum, eğer Eskişehir halkı isterse bu işi 17 Kasım'dan çözer. Çözmek zorunda da. Çünkü bu işin artık şakası da kalmadı” şeklinde konuştu.