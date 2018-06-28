Eskişehirspor Marko Milinkovic ile imzaladı

Lig’de bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Eskişehirspor, ilk dış transferini Marko Milinkovic ile yaptı.

Sırbistanlı Milli oyuncu Marko Milinkovic, Türkiye macerasına 2016 yılında Gençlerbirliği ile anlaşarak başladı. Sezon sonunda Gençlerbirliği ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu için Eskişehirspor devam eden temaslarını sıklaştırdı. Bugün Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne gelen 30 yaşındaki başarılı oyuncu, kendisini Es-Es’li yapan sözleşmeye imzasını attı. İmza törenine Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor Tenik Direktörü Fuat Çapa, Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan ile yöneticiler katılırken, Milinkovic 2 yıl Kırmızı Şimşekler’de oynayacak.

"İlk dış transferimizi de Milinkovic ile yaparak başlıyoruz"

İmzalar atılmadan önce konuşan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Sırp oyuncu ile uzun süredir görüştüklerini anlattı. İmzanın Eskişehirspor ve Milinkovic’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Ünal, "Fuat Çapa hocanın imza törenini yaparken, akabinde hızlı bir çalışma yapıp transferlerin arka arkaya geleceğini söyledik. Bizim tek hedefimiz şampiyon olup Süper Lig’e çıkmadır. Bizim amacımız çok oyuncu değil, kaliteli oyuncu almak. Milinkovic önemli bir oyuncu ve burada şampiyonluk oynamaya geldi. İlk dış transferimizi de Milinkovic ile yaparak başlıyoruz. Bugün kendisi sağlık kontrolünden geçti ve çok sağlıklı maşallah. 2 yıllık bir mukavele ile yola çıkıyoruz. Ama inşallah 2. yılı şampiyonluk ve Süper Lig olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Marko Türkçe öğrenecek"

Marko Milinkovic’in tercümanlığını Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa yaparken, "Aslında kendisi Türkçe’yi anlıyor. Biz tercüman almayacağız. Oyuncularla iletişim kurmamız için bu bir artı olacak ve ayrıca oyuncuları tembelleştirmeyeceğiz. Bundan dolayı inşallah Marko Türkçe’yi öğrenir ve sonraki toplantısını Türkçe yapar" diye konuştu.

"Süper Lig için elimden geleni yapacağım"

Süper Lig’e çıkabilmek için elinden gelen herşeyi yapacağını kaydeden Milinkovic ise, "Burada çok mutluyum. Kulübün geçmişini biliyorum, Süper Lig için elimden geleni yaparak, herşeyi yapacağım. Bu kulübün Süper Lig’e çıkabilmesi için çalışacağım ve en kısa sürede inşallah Süper Lig’e çıkmış oluruz" şeklinde konuştu.

Marko Milinkovic kimdir?

Futbola henüz doğduğu şehirde 8 yaşında başlayan Milinkovic, Borac Cacak altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Košice kulübüne transfer olarak başlayan Milinkovic, 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda Sırbistan formasını giydi. Sırbistan milli futbol takımı formasını da ilk kez 12 Ağustos 2009’da 3–1 galip geldikleri Güney Afrika maçında sırtına geçiren Milinkovic, 2011’de transfer olduğu Slovan Bratislava takımında ise 192 maça çıkıp 41 gol kaydetti. 2016 yılında bonservisini alarak Gençlerbirliği ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Milinkovic, önümüzdeki dönemde Eskişehirspor formasını terletecek.