Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi’ne yeterli katılım olmadı

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan olağanüstü kongreye, 74 üye katıldı. 383 üye katılımı olmadan kongre yapılamazken, kısa bir süre sonra kalabalık salondan ayrıldı. Kongrede aday olmayan fakat kulübün menfaatları gereği başkanlığı bırakmayan Sinan Özeçoğlu, kısa bir durum değerlendirmesi yaptı.

"Haftaya çoğunluğa bakmaksızın genel kurulumuz olacak"

Sportif başarıların gelmesi için mali açıdan büyük bir düzenlemenin yapılması gerektiği vurgulayan Başkan Özeçoğlu, borcun sonunun gözükmediğini belirtti. Mali problemlerden dolayı yarım asırlık kulübün bu noktada olduğuna dikkat çeken Özeçoğlu, "Bugün ayın 22’siydi. Bugün 383 tane delegemizin katılımı olsaydı, genel kurulumuz olacaktı. Önümüzdeki hafta ayın 29’una kaldı. İnşallah 29’unda çoğunluğa bakmaksızın genel kurulumuz olacak. O anlamda önümüzde bir haftalık daha süreç var. Bu arada ligler devam ediyor. İnşallah takımımız Rize maçında kazanır, önümüzdeki hafta da kongresini gerçekleştirecektir. Önümüze bakmalıyız. Bu kulübün daha sportif başarılarının gelmesi anlamında da, mali disiplini sağlaması gerekiyor. Mali disiplini sağlamadığı zaman da, sportif başarıların geleceğini düşünmüyorum. Bir daha söyleyeyim mali disiplin, mali disiplin, mali disiplin" dedi.

"Eskişehirspor sportif başarıdan önce mali disipline önem vermeli"

Mali disiplinin oluşmadığı noktada başarıların gelip geçici olacağını aktaran Başkan Özeçoğlu, "Bu olmadan günlük başarılar gelip geçer. Ama önümüzdeki süreçte bu günleri yaşarız. Bu anlamda bizim bundan sonraki süreçte mali anlamda iyi yönetilmesi, denetlenmesi, insanlara güven vermesi lazım ki, insanlar da iyi yönetildiği için yardımlarını esirgemezler. Bu mali disiplin anlamında gerekli çalışmaları bundan sonraki yöneticiler ve başkanlar yapmak zorundalar. Yoksa Eskişehirspor bugün 200 milyon, önümüzdeki yıl 400 milyon, sonra 500 yani bu borcun sonu yok. O anlamda Eskişehirspor sportif başarıdan önce mali disipline önem vermeli. Zaten bugün mali problemlerimiz olduğu için Eskişehirspor bugünlere geldi" şeklinde konuştu.

"190 milyon nasıl oluyor kardeşim?"

Kendisine borç ile ilgili olarak yanlış rakamların söylendiğini kaydeden Özeçoğlu, "Biz buraya geldiğimizde kulübün borcu 116 milyon dediler. Bugün 190 milyon. Bu galiba bayağı bir şey anlatıyor. Biz dediğimiz gibi, kulübü 4 ay şeffaf yönettik. Yanlış hesap Bağdat’tan döner misali, bu yanlış hesap da Bağdat’tan döndü. Yani 116-117 milyon diyorsun, 190 milyon nasıl oluyor kardeşim? Böyle bir şey yok. Ben Eskişehirspor’a 1989’dan beri yaklaşık 30 yıldır üyeyim. Eninde sonunda son dakika aday çıkmıştır. Önümüzdeki hafta bir aday çıkıp, kulübü alıp bu anlamda yoluna devam edecektir. Tekrar aday olmayı düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Kongre kararı alırken yapılan açıklamada da bunu belirtmiştik. Kararımız kesin, geri dönüşü yok. O anlamda bugün destek geldi, hadi dönelim değil. Biz bugüne kadar sözümüzle geldik, sözümüzle de gideriz. Biz koltuğa yapışmadık. Eskişehirspor menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparız biz" diye konuştu.