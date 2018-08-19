Eskişehirspor şampiyon gibi uğurlandı

Lig ekibi Eskişehirspor, 2018/2019 sezonunda evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacağı maça yüzlerce aracın oluşturduğu konvoy ile uğurlandı.

Eskişehirspor tarafları maddi sıkıntılardan dolayı yeni transferlerinden yoksun altyapı oyuncuları ile çıkacağı Balıkesirspor maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı. Eskişehirspor’un evinde oynayacağı maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde takım otobüsü ile hareket eden yüzlerce aracın oluşturduğu konvoy, stadyuma kadar takım otobüse eşlik etti. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, Autoshow26 Otomobil Sporları Derneği, tribün grupları ve Eskişehirspor’a gönül vermiş 7’den 70’e tüm taraftarların katıldığı konvoy, renkli görüntülere sahne oldu.

"Çocuklarımıza ne diyeceğiz?"

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte taraftarlardan Sezgin Bağlıcalı her şeye rağmen Eskişehirspor’un yanında olduklarını vurgulayarak, “Biz her zaman Es-Es’in yanındayız. Taraftar olarak hiç bırakmadık ama Es-Es’in malum durumu ortada kapanma noktasına geldi. İçimiz kan ağlayarak geliyoruz. Sonuç hiç önemli değil. Gençlerimiz var, kadromuzda var. Ama kadroyu bir türlü oynatamıyoruz lisanslardan dolayı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Eskişehirimiz bir tane başka bir Es-Es’imiz yok bizim. Biz armamızın peşindeyiz. Biz buraya coşkuyla geldik. Buradan futbolcularımızı alıp geri götürelim stada ve bir galibiyet alalım diye bekliyoruz. Beraberlik bile yeterli olacak en azından. Eskişehir’e hava gelecek. Belki elini taşın altına koyması gerekenler de koyar, belki kurtarır. Es-Es büyük bir camia, büyük bir kulüp kapanmasın diyoruz, kapanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben 8 yaşımda oğluma Es-Es’i aşıladım. Kapanırsa bu çocuğa ne diyeceğim, ne bırakacağız biz çocuklarımıza. O yüzden buradan bir coşkuyla birazdan gideceğiz" diye konuştu.

“Eskişehirspor sokakta oynasa biz kaldırımda destekleriz”

Eskişehirspor’a gönül verdiklerini ve skor için taraftar olmadıklarını söyleyen Aykut Yalaz, “Şu anda bir sürü sıkıntıları olmasına rağmen bu taraftarı görüyorsunuz herkes burada. Hiç kimse ümidini kesmiyor şu anda transfer yasağımız olduğu için lisans alamadık. PAF takımla çıkıyoruz, biz gençlerimize de güveniyoruz, onlarında canı gönülden mücadele ettiklerini geçen hafta da gördük. Mağlup olsak da önemli olan zaten skor değildir, gönülleri yürekleri ortaya koymaktır. Biz hiç bir zaman inancımızı yitirmedik zaten buradaki hiç kimse yitirmedi. Öyle bir şey olsa bu görüntü olmaz. Biraz önce söylediğim gibi skor taraftarı da değiliz, lig taraftarı da değiliz. Eskişehirspor sokakta oynasa biz kaldırımda destekleriz. Biz zaten inanıyoruz onlara güveniyoruz, onların da bu işe canı gönülden inandığını biliyoruz ve daha açık şekilde belli etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.