Son günlerde borcu 190 milyon gibi büyük rakamlara dayanan Eskişehirspor, puan silme cezasıyla da karşı karşıya kaldı. Sorunlar sadece bunlardan ibaret kalmazken, Başkan Sinan Özeçoğlu yönetime gelmeden önce söylenen borç miktarı ile gerçekteki miktarın farklı olduğunu söyleyerek kongre kararı aldı. Yönetimi boyunca kulübe bir desteğin gelmediğini de ifade eden Özeçoğlu, aday olmayacağını da açıkladı. Geçtiğimiz 22 Kasım günü gerçekleştirilmesi planlanan kongreye yeterli üye katılım göstermeyince kongre tarihi de ertelenmiş oldu. Fakat henüz bir başkan adayının ortaya çıkmaması taraftarın tepkisine yol açarken, takıma maddi anlamda destek vermeyen şehrin önde gelenlerine karşı bugün bir yürüyüş gerçekleştirildi. Özellikle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehirspor’a hiçbir desteğinin olmaması taraftarı iyice çileden çıkarırken, yürüyüş öncesi belediye binası önüne siyah bir çelenk bırakıldı. Çelenk üzerinde "Yazıklar olsun" cümlesi yer alırken, belediye binası önünde toplanan taraftarlar, "Bizi satanı, biz de satarız" tezahüratlarında bulundu.

"Terbiye sınırlarını zorlamak zorunda kalırız"

Burada Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri bir açıklama yaptı. Şehrin önde gelenlerini uyararak, taraftarın terbiye sınırlarının zorlandığını kaydeden Başkan Diri, "Biz buraya herhangi bir siyaset yapmaya gelmedik. Bizim buradaki amacımız, şehirdeki bütün seçilmişlerin, iş adamlarının, oda başkanlarının bu kadar duyarsız kalması. Bugün sahada oyuncular bile, hepsinden daha büyük bir özveri gösterdi. Kaç haftadır Eskişehirspor’un bu kötü halinde bizle beraber mücadele ediyor. Bizim sadece şehirden istediğimiz, burada her çeşit insan var, her görüşten insan var, bizim gibi bir araya gelip Eskişehir’in en büyük değeri olan Eskişehirspor’u layık olduğu yere getirsinler. Bizler kimseden dilenmiyoruz. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Burada tek bir dava var, o da Eskişehirspor davasıdır. Eskişehirspor yaşasın istiyoruz. Eğer bu isteklerimizi ve söylemlerimize daha çok sessiz kalırlarsa, bizler de belki terbiye sınırlarını zorlamak zorunda kalırız. Çünkü taraftarımız çok gergin, herkesi kontrol etmek kolay değil. Buradaki herkes çok üzgün ve gergin. Çarşamba günü hayati önem taşıyan bir kongremiz var. Bugün burada taraftarımızın büyük çoğunluğu toplandı. Çarşamba günü bütün seçilmişlerimiz o kongre salonunda çözüm odaklı buluşmaz ise, şehirde bizim tavırlarımız farklı olacaktır. Eskişehirsppor yok olursa, Eskişehir de düşer. Bu şehrin en büyük markasına hep beraber sahip çıkalım diyorum. Başka bir beklentimiz yok" dedi.

Açıklamanın ardından taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Porsuk Çayı’na kadar yürüdü. Polisin uyarısını dikkate alan taraftarlar, olaysız bir şekilde dağıldı.