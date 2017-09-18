Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 19:40

Eskişehirspor taraftarına kavuştu

TFF 1.

Eskişehirspor taraftarına kavuştu

18 Eylül 2017 19:40

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cezalı olduğu 2 mücadelenin ardından bu sezon iç sahada ilk seyircili maçına çıktı.


Lig Play-off finalindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-kırmızılı ekip, iç sahadaki Elazığspor ve Denizlispor mücadelelerinde seyircisinden yoksun kalmıştı. Eskişehirspor, 5. haftada oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasıyla, uzun süredir ayrı kaldığı taraftarına kavuştu. Maçtan saatler önce stadyuma gelen taraftarlar, kısa sürede tribünleri doldururken, coşkuyla desteklediği takım oyuncularını tek tek tribüne çağırdı. Ligde kötü günler geçiren Eskişehir temsilcisinde taraftarlar, maçın başından sonuna kadar hiç susmayarak takımlarına büyük destek verdi.


Az sayıda Ümraniyespor taraftarı da karşılaşmayı takip etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç