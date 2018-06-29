Eskişehirspor yeni yıldızlarını arıyor

Son olarak kümede kalma mücadelesi verdiği 2017-2018 futbol sezonunda Fıratcan Üzüm, Bedirhan Altunbaş ve Dorukhan Toköz gibi birçok altyapı oyuncusuna forma veren Eskişehirspor, Türk sporuna yeni değerler katmak için altyapı seçmeleri düzenliyor.

1999 ve 2005 yaş aralığında yapılacak olan seçmeler, 4-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 1999 doğumlu sporcuların seçmeleri 4 Temmuz’da başlarken, kapanış 2005 doğumlu sporcular ile 10 Temmuz’da olacak. Bütün yaş gruplarındaki seçmelerin başlangıç saati ise 10.00 olarak belirlendi.

Yetkililer, ücretli olacak seçmelerde sporcuların katılacakları güne kadar Eskişehirspor Kulübü Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde ön kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Son olarak katılan her sporcuya Eskişehirspor formasının hediye edileceği ve sporcuların ilk etapta kendi malzemeleri ile gelmesi gerektiği aktarıldı.