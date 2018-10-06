Eskişehirspor'a sakatlık şoku

Eskişehirspor'da Bedirhan ve Furgan haftalarca sahalardan uzak kalacak.

Hatayspor maçında sakatlanan Bedirhan Altunbaş'ın bugün çekilen mr raporunda sol kalça adduktor kasında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanana Bedirhan'ın, 4 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması öngörülüyor. Adana Demirspor maçında sakatlanan Furgan Polat'ın ise sağ diz iç yan bağında kısmi yırtık oluştu. Tedavisi devam eden Furgan Polat'ın yaklasık 2-3 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması bekleniyor.