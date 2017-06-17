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17 Haziran 2017 14:38

Eskişehirspor’da borç 116 milyon TL

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Mali Genel Kurul Toplantısı’nda kulübün toplam borcunun yaklaşık 116 milyon TL olduğunu söyledi.

Eskişehirspor’da borç 116 milyon TL

17 Haziran 2017 14:38


11 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen Eskişehirspor Mali Genel Kurulu, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede kulübün gelir gider bilançosu açıklanırken, Eskişehirspor’un toplam borcunun 116 milyon TL olduğu belirtildi.



"Taraftarımız ve biz burayı istemiyoruz"


Mali Genel Kurul’da konuşan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, “Bunların toplamı 116 milyon TL yapar arkadaşlar. Bugün ödenmesi gereken borç 116 milyon. Bu, bugünkü kur değerleriyle. Bunu tek tek açıklayacağız. Küme düşmüssen ve şampiyon da olamamışsan, bu lig gerçeğini kabulleniyorsan Samsun, Adana, Denizli gibi, biz kabullenemiyoruz bunu. Burayı istemiyoruz, taraftarımız istemiyor. Bizim hedefimiz Süper Lig, Avrupa” dedi.




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