Eskişehirspor’da kongre ertelendi

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan olan kongreye 117 kişi katılırken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle kongre haftaya ertelendi. Kongrenin ertelenmesinin ardından Eskişehirspor’un mevcut Başkanı Halil Ünal bir açıklama yaptı. Ünal, "Yeterli çoğunluğu sağlayamadık. 120 civarında bir katılım söz konusu. Bizim en az 400 civarı beklentimiz vardı. Ayın 13’ünde aynı yer ve aynı saatte yapmak üzere genel kurulumuz 1 hafta süreyle ertelenmiş durumdadır. Buraya gelen genel kurul üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Gelmeyen genel kurul üyelerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kongre üyeliğinin bir vecibesi var. İlgi göstermeyecekler ise keşke böyle bir görevi üstlenmeselerdi. Bu kulüp bu sene şampiyon olmak zorunda. Herkesi kongreye katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.