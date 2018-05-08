Eskişehirspor’da kongre kararı

Son haftalarda aldığı puanlar ile Spor Toto 1. Lig’de kalan Eskişehirspor, maddi imkansızlıklara bağlı olarak transfer yasağı cezası ile yoluna devam ediyor. Bu süreçte bir çok iyi oyuncusunu kaybeden Eskişehirspor, altyapıdan yetiştirdiği futbolcular ile sezon sonunu getirdi. Fakat acil olarak 35 milyon liranın bulunmaması, Kırmızı Şimşekleri daha kötü günlere götürebilir. Özellikle yabancı oyunculardan gelecek olan puan silme cezaları, Anadolu Efsanesini eksi 30 puan ile lige başlatabilir. Bunun yanında yerli oyuncular ve teknik direktörlere olan ücretlerin ödenmemesi, yine Es-Es’in transfer yasağının devam etmesine neden olacak. Bu tehlikelerden uzaklaşmak için büyük uğraş veren Halil Ünal yönetimi, gelinen noktada bazı taraftar gruplarının ve şahısların kendilerine iftiralarda bulundğunu belirtti. İstenmedikleri yer durmayacaklarını aktaran Halil Ünal, Olağanüstü Seçimli Genel Kongre kararı aldıklarını ve kendisinin aday olmayacağını dile getirdi. Ünal ayrıca takımın zor günlerinde yönetim olarak görevi üstlendiklerini fakat her zor dönemde kendilerine bu yükün yüklenmesinin doğru olmayacağının altını çizdi.

"İnsanlar istenmediği yerde durmayacaklar"

Takımın kapanmaması için göreve geldiklerini anlatan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, sözlerinde durduklarını ve kendilerinden sonraki gelecek olan yönetimin şampiyonluk parolası ile yola çıkmasının gerektiğini belirtti. Büyük uğraşlar ile borçlarda indirime gidildiğini ifade eden Ünal, borcun 180 milyondan daha az olduğunu ve 20 milyonluk bir kaynak üreterek acil dosyaların kapatıldığını hatırlattı. Kongrenin 7 Haziran tarihinde yapılacağını belirten Başkan Ünal, şunları söyledi;

"Arkadaşlar biz görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Her vakit Eskişehirspor’un yanında olacağımızın da sözünü veriyoruz. Bize düşen her neyse onu da yapalım. Ama geçen sefer bana bir çirkinlik yapıldı ve çok üzüldüm. Para gönderdim ama loca satmadılar, lütfen bir daha öyle yapmasınlar. Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyelerimiz bugün aramızda bir istişare yaptık. Kararımız; 7 Haziran’da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapıyoruz. Ayın 1’inde ilkini, 7’sinde ise ikincisi yapacağız. Yerini ve saatini size bildirecekler. Eskişehirspor’a yakışan bir yerde bu kongre gerçekleşecektir. Şu anda bir ikilik var. Yani birliktelik yok ve bu bizi çok üzüyor. Onun için seçim kararını almış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Biz göreve devam etmeyeceğiz. İnsanlar istenmediği yerde durmayacaklar. İstenmişsen, birlik beraberlik varsa ve bu takımı şampiyon yapacaksak varız. İstenmiyoruz ve isteyen arkadaşlar yapsınlar" dedi.