Eskişehirspor’da kötü gidişat sürüyor

Lig’in 5. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Türkkan, “Hakem çok önemli bir kural hatası yaptı. Maçtan kopmuş, maçı görmüyor. Maçı izlesin bir baksın utansın. O düdüğünü assın” dedi.

Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda Eskişehirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Ümraniyespor’un golünü 69. dakikada Andreas kaydederken, Eskişehirspor’un tek golünü ise son dakikalarda Bruno Mezenga kaydetti. Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 10’a yükseltirken, ligde kötü günler geçiren Eskişehirspor ise 3 puanda kaldı.

"Maçın hakemi düdüğünü assın"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Türkkan, hakemin kararlarını eleştirdi. Eskişehirspor olarak bazı eksikleri giderdiklerini belirten Türkkan, “Takımın oynadığı futbolda öne çıkan tarafı kondisyonun önemli ölçüde halledilmiş olmasıydı. Daha önceki maçlarda görülen tempo düşüşü bu maçta görülmedi. Maçın atmosfere girmesi de futbolcuların bu anlamda daha motive oynamaları anlamına geliyordu. Bence oyuna döndüğümüzde defansta çok önemli duruş hataları yaptık. Orta sahanın ilerisinde beklerimizin hamleye girmesi ve arkasından stoperimizin hamleye girmesi, yanlış şeylerdi. O yanlışlardan doğan pozisyonlar verdik. Yine duruş hatasından kaynaklanan gol oldu. Gole gitme konusunda sıkıntılar var. İleriye gittiğimizde, kontra atağa çıktığımızda yan pas yaptığınızda gole döndürmek mümkün değil. Çoğalıyorlar çünkü. Organize gittiğimizde de orta sahamız çok iç içe giriyor. Geri dönen toplar tehlike oluyor. Ama Eskişehirspor bugün taraftarıyla bütünleşti. Takım olarak da bütünleşti diye düşünüyorum. Bu anlamda Eskişehirspor’un oyunundan memnunum. Eskişehir bir futbol kenti. Bu futbol kentinde yetişmiş adamların da hakeme sığınarak hakemi eleştirmesi doğru değil ama ben bu yaşa geldim böyle bir şey görmedim. Örneğin hakem çok önemli bir kural hatası yaptı. Top oyundayken kaleci pas veriyor. Ceza alanında bizim oyuncu topu aldı diye ceza alanını terk etmesi gerekir’ diyor. Maçtan kopmuş, maçı görmüyor. 14 tane sarı kartı vermedi. Belki de daha fazla. Böyle bir hakem ne yaptı elektriklendirdi. Herkes çığırından çıktı. Taraftar, teknik ekip, futbolcular çığırından çıktı. Bu hakem nedir? Nereden gelir? Nasıl bir eğitim almıştır? Yani kendine bir baksın. Maçı izlesin bir baksın utansın. O düdüğünü assın. Öyle hakemler yetiştirdi ki bu ülke bir hata yaptım diye düdüğünü asanlar oldu. Ümraniye ile Eskişehir düşman olabilir mi? İkisi de Türkiye’nin takımı. Kapıda polisler bekliyor sanki Suriye’de savaştayız” dedi.

"Eskişehirspor’un puan kaybına tahammülü yok"

Eskişehirspor’un puan kaybına artık tahammülü kalmadığını aktaran Türkkan, “Biz futbolu güzel oyun olarak görmek istiyoruz. Gelen taraftarın bir şenlik içerisinde maç seyretmesini arzuluyoruz. Eskişehir’in futbol kültürü bu. Böyle bir hakem olamaz. Artık Eskişehirspor’un puan kaybına tahammülü yok artık. Takımın kondisyonu halletmesi önemli bir artı.bu artıdan yola çıkarak defans duruş hataları orta sahanın ileri bölümde yardımlaşması ve çoğalması lazım. Sonuca gidemiyoruz. Oyunu çözmekte sıkıntılar yaşadık. Bunu teknik ekibimiz giderecektir” ifadelerini kullandı.